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إقتصاد
الصين تبقي أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير وفق التوقعات
Lebanon 24
20-08-2024
|
02:27
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أبقت الصين على أسعار الإقراض المرجعية دون تغيير، الثلاثاء، بما يتماشى مع توقعات السوق.
وثبتت بكين سعر الفائدة الأساسي على القروض لمدة عام عند 3.35 بالمئة، وسعر الفائدة الأساسي على القروض لخمس سنوات عند 3.85 بالمئة.
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وتوقع 37 متعاملا في السوق استطلعت رويترز آراءهم هذا الأسبوع بقاء كلا السعرين دون تغيير.
تستند أغلب القروض الجديدة والمستحقة في الصين إلى سعر الفائدة الأساسي لعام واحد، في حين يؤثر سعر الفائدة لخمس سنوات على تسعير الرهن العقاري.
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