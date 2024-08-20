Advertisement

إقتصاد

الصين تبقي أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير وفق التوقعات

Lebanon 24
20-08-2024 | 02:27
A-
A+
Doc-P-1236483-638597393227752617.jpg
Doc-P-1236483-638597393227752617.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أبقت الصين على أسعار الإقراض المرجعية دون تغيير، الثلاثاء، بما يتماشى مع توقعات السوق.

وثبتت بكين سعر الفائدة الأساسي على القروض لمدة عام عند 3.35 بالمئة، وسعر الفائدة الأساسي على القروض لخمس سنوات عند 3.85 بالمئة.
Advertisement

وتوقع 37 متعاملا في السوق استطلعت رويترز آراءهم هذا الأسبوع بقاء كلا السعرين دون تغيير.

تستند أغلب القروض الجديدة والمستحقة في الصين إلى سعر الفائدة الأساسي لعام واحد، في حين يؤثر سعر الفائدة لخمس سنوات على تسعير الرهن العقاري.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
02:07 | 2024-08-20
01:25 | 2024-08-20
01:18 | 2024-08-20
23:00 | 2024-08-19
16:03 | 2024-08-19
14:49 | 2024-08-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24