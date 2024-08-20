أسعار الذهب تخطّت الـ2500 دولار.. ماذا بعد؟

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ذكر موقع "سكاي نيوز" أنّ أسعار الذهب ترتفع وتُسجّل أرقامًا تاريخية بعد تخطّيها الـ2500 دولار للأونصة، وسط توقعات بخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة الأميركية.وشهد المعدن النفيس ارتفاعًا بنسبة 21 بالمئة منذ بداية العام، ليصبح أحد أفضل السلع الرئيسية أداءً في عام 2024، وتقول مصارف مثل "يو بي إس" و"ANZ" إنه لا يزال هناك مجال لمزيد من المكاسب.وقال واين غوردون، استراتيجي السلع في UBS Global Wealth Management، إن الأسعار "تتجه نحو 2700 دولار للأونصة بحلول منتصف عام 2025 تقريبًا"، مشيرا إلى تحول الفيدرالي وشراء البنوك المركزية وزيادة الطلب على أصول التحوط من المحافظ الاستثمارية.من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة "تارجت" لإدارة الأصول نور الدين محمد إن الذهب من أفضل الأصول أداءاً خلال العام الجاري.وأضاف أن بعض المستثمرين يتخوفون من شراء الذهب قرب أعلى مستوياته على الإطلاق، مرجحا أن يتجاوز الذهب 3000 دولار لو خفض الفيدرالي الفائدة مرتين هذا العامجاء الارتفاع الأخير للذهب إلى حد كبير بفضل توقعات بأن يبدأ صناع السياسة الأميركيون في خفض أسعار الفائدة قريبًا، مع تخفيض متوقع في اجتماعهم الشهر المقبل. أدت هذه الرواية إلى انخفاض العوائد الحقيقية، مما خلق بيئة أكثر ملاءمة للمعادن الثمينة التي لا تدفع فائدة.وتشير التحركات الأخيرة إلى أن محركات الاقتصاد الكلي التقليدية مثل عائدات السندات تعود إلى الواجهة.ففي وقت سابق من هذا العام، ارتفعت أسعار الذهب حتى مع ارتفاع العائدات، وهو نمط غير عادي فاجأ المحللين المخضرمين. وكان الانفصال في تلك المرحلة راجعا إلى حد كبير إلى عمليات الشراء القوية من جانب البنوك المركزية، وخاصة في الأسواق الناشئة.مع ارتفاع سعر الذهب، أصبحت صناديق التحوط والمضاربون أكثر انخراطًا. ووفقًا لبيانات لجنة تداول العقود الآجلة للسلع، تقترب الرهانات الصافية المتفائلة على عقود الذهب الآجلة من أعلى مستوى لها منذ أربع سنوات والذي تم تسجيله في منتصف يوليو. ويشير الارتفاع بنسبة 9 بالمئة في العقود المفتوحة الأسبوع الماضي إلى أن المستثمرين يصبحون أكثر تفاؤلاً بشأن المعدن الأصفر، وليس مجرد إغلاق المراكز البيعية.ومع ذلك، في المدى القريب، يبدو أن المراكز الحالية متضخمة وقد تكون الصناديق عرضة للخطر، وفقًا لدانيال غالي، كبير محللي السلع لدى في تي دي سيكيوريتيز.وقال غالي إن المحفزات التالية لإعادة تسعير توقعات الفيدرالي ستأتي من جاكسون هول، تليها بيانات الوظائف الأميركية المقبلة.وقد يتكرر سيناريو مماثل في صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب، مع وجود علامات على زيادة الاهتمام في الأسابيع الأخيرة.وعلى الرغم من ارتفاع أسعار الذهب بشكل حاد في مارس وأبريل، استمرت حيازات صناديق الاستثمار المتداولة في تسجيل صافي تدفقات خارجة، حيث وصل الإجمالي العالمي إلى أدنى مستوى له منذ عام 2019 في منتصف أيار. ومع ذلك، يبدو أن الأمور تغيرت بدءًا من يونيو، حيث سجلت صناديق الاستثمار المتداولة شهرين من التدفقات الصافية الداخلة.وقد يكون من الصعب تتبع الطلب في سوق خارج البورصة حيث تتم المعاملات من خلال التجار أو بين المشترين والبائعين بشكل مباشر، دون وجود بورصة أو غرفة مقاصة - ولكنه كان هناك سمة مهمة هذا العام.فقد ساعد الشراء المادي القوي للسبائك، وخاصة من قبل مكاتب العائلات في آسيا، الذهب على تسجيل أفضل ربع ثاني له منذ ما لا يقل عن 25 عامًا، وفقًا لمجلس الذهب العالمي.ويقول اتحاد المنتجين إن نمو الطلب الإضافي في السوق خارج البورصة، والذي يشمل أيضًا بعض عمليات الشراء من قبل البنوك المركزية، من المتوقع أن يكون محركًا رئيسيًا لارتفاع الذهب.بينما تبدو العديد من المؤشرات إيجابية، فإن البعض الآخر ليس كذلك، بما في ذلك القراءات من الصين. (سكاي نيوز)