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إقتصاد

أزمة جديدة.. "بوينغ" توقف اختبار طائرة "777X"

Lebanon 24
20-08-2024 | 11:40
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أوقفت "بوينغ" اختبارات الطيران لطائرتها من طراز "777X" بشكل مؤقت، أثناء فحص الأسطول المؤلف من أربع طائرات، بسبب حدوث تلف في مكون مهم بهيكل الطائرة يربط المحركات التي تصنعها شركة "جنرال إلكتريك" الضخمة بأجنحتها. 
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وقالت شركة صناعة الطائرات إنها اكتشفت حدوث التلف في طائرة" 777-9" أثناء الصيانة الدورية بعد إجراء رحلة تجريبية.
 
وأوضحت الشركة في بيان أن المكون التالف"لم يعمل حسب الهدف من تصنيعه".
 
كما تخطط "بوينغ" لاستبدال المكون و"ستستأنف اختبارات الطيران عندما تكون جاهزة"، حسبما ذكرت الشركة. 

وتمثل هذه المشكلة أحدث انتكاسة لجهود "بوينغ" لاعتماد أكبر طائراتها، والتي تأخر تسليمها بالفعل عن الموعد المحدد بنحو خمس سنوات، بعد أن بدأت الشركة في الآونة الأخيرة إجراء اختبارات الطيران بحضور ممثلين عن هيئات تنظيمية أميركية على متنها في تموز. (بلومبرغ)

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