لمدة 15 عاما.. الكويت تجري محادثات مع قطر للحصول على غاز مسال

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تجري قطر للطاقة محادثات مع مؤسسة البترول الكويتية لتزويدها بإمدادات جديدة طويلة الأجل من الغاز الطبيعي المسال للمساعدة في تلبية الطلب المتزايد على توليد الطاقة بالكويت.وقالت أربعة مصادر إن الاتفاق من شأنه تزويد الكويت بثلاثة ملايين طن سنويا من الوقود المنقول بحرا على مدى 15 عاما من مشروع حقل الشمال الذي من المتوقع أن يبدأ تشغيله في 2026.وواجهت الكويت هذا الأسبوع موجة ثانية من انقطاعات التيار الكهربائي التي تمضي وفق مواعيد محددة بسبب خلل في إمدادات الغاز، على الرغم من أن المسؤولين أشاروا إلى أنه لن يحدث انقطاعات أخرى بعد الموجة الأولى في حزيران. وعادة ما تتجاوز درجات الحرارة في الصيف مستوى 50 درجة مئوية، مما يزيد من استخدام تكييف الهواء والطلب على الطاقة.وقال أحد المصادر إن من المتوقع إعلان الاتفاق في الربع الرابع من العام الحالي. (العربية)