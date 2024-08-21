النفط ينخفض بفعل زيادة مخزونات الخام الأميركية

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تراجعت أسعار النفط في تعاملات الأربعاء المبكرة، بفعل تقديرات تظهر زيادة مخزونات الخام الأميركية وتوقعات بانحسار التوتر في الشرق الأوسط بعد جولة للوسطاء في المنطقة.تحرك الأسعارانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسعة سنتات أو 0.1 بالمئة إلى 77.11 دولار للبرميل بحلول الساعة 0340 بتوقيت غرينتش. وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 12 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 73.05 دولار للبرميل.وارتفعت مخزونات النفط الخام الأميركية الأسبوع الماضي بنحو 347 ألف برميل، بحسب أرقام معهد البترول الأميركي الثلاثاء. لكن البيانات أفادت بأن مخزونات البنزين انخفضت بنحو 1.043 مليون برميل ونواتج التقطير بواقع 2.247 مليون برميل.