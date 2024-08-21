29
o
بيروت
32
o
طرابلس
29
o
صور
31
o
جبيل
29
o
صيدا
30
o
جونية
29
o
النبطية
31
o
زحلة
32
o
بعلبك
21
o
بشري
28
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
النفط ينخفض بفعل زيادة مخزونات الخام الأميركية
Lebanon 24
21-08-2024
|
03:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
تراجعت أسعار النفط في تعاملات الأربعاء المبكرة، بفعل تقديرات تظهر زيادة مخزونات الخام الأميركية وتوقعات بانحسار التوتر في الشرق الأوسط بعد جولة للوسطاء في المنطقة.
تحرك الأسعار
انخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسعة سنتات أو 0.1 بالمئة إلى 77.11 دولار للبرميل بحلول الساعة 0340 بتوقيت غرينتش. وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 12 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 73.05 دولار للبرميل.
Advertisement
وارتفعت مخزونات النفط الخام الأميركية الأسبوع الماضي بنحو 347 ألف برميل، بحسب أرقام معهد البترول الأميركي الثلاثاء. لكن البيانات أفادت بأن مخزونات البنزين انخفضت بنحو 1.043 مليون برميل ونواتج التقطير بواقع 2.247 مليون برميل.
Advertisement
الأكثر قراءة
الموت يؤلم جيسيكا عازار.. فقدت ابن الـ 30 عاما
Lebanon 24
الموت يؤلم جيسيكا عازار.. فقدت ابن الـ 30 عاما
13:51 | 2024-08-20
20/08/2024 01:51:32
Lebanon 24
Lebanon 24
"غروري وصلني لمرض نفسي"... مُقدّم برامج لبنانيّ معروف: "بطلت شوف حدا قدامي"
Lebanon 24
"غروري وصلني لمرض نفسي"... مُقدّم برامج لبنانيّ معروف: "بطلت شوف حدا قدامي"
08:14 | 2024-08-20
20/08/2024 08:14:40
Lebanon 24
Lebanon 24
بدلت ملابسها على المسرح.. شاهدوا ماذا فعلت هذه الفنانة اللبنانية (فيديو)
Lebanon 24
بدلت ملابسها على المسرح.. شاهدوا ماذا فعلت هذه الفنانة اللبنانية (فيديو)
12:44 | 2024-08-20
20/08/2024 12:44:26
Lebanon 24
Lebanon 24
وُصفت بالقاسية والمهينة.. من اتصل ببايدن قبل إعلان انسحابه من السباق الرئاسي؟
Lebanon 24
وُصفت بالقاسية والمهينة.. من اتصل ببايدن قبل إعلان انسحابه من السباق الرئاسي؟
09:00 | 2024-08-20
20/08/2024 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لماذا تأخر "حزب الله" في الردّ على اغتيال فؤاد شكر؟
Lebanon 24
لماذا تأخر "حزب الله" في الردّ على اغتيال فؤاد شكر؟
07:00 | 2024-08-20
20/08/2024 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
02:14 | 2024-08-21
بيان من وزارة الطاقة يتعلق بـ"الديزل أويل".. إليكم كم بلغ سعره
01:56 | 2024-08-21
اعتباراً من هذا التاريخ.. ربطة الخبز بـ70 ألف ليرة
00:36 | 2024-08-21
أوروبا تفرض رسومًا أقل على سيارات تسلا المصنوعة في الصين
23:00 | 2024-08-20
عكس ترامب.. هاريس تهدف إلى رفع الضريبة على الشركات
16:41 | 2024-08-20
لمدة 15 عاما.. الكويت تجري محادثات مع قطر للحصول على غاز مسال
16:23 | 2024-08-20
أسعار النفط تتراجع
فيديو
متسلحة بعصا بيسبول.. طفلة تحمي متجر والدها من اللص! (فيديو)
Lebanon 24
متسلحة بعصا بيسبول.. طفلة تحمي متجر والدها من اللص! (فيديو)
15:32 | 2024-08-18
21/08/2024 11:45:39
Lebanon 24
Lebanon 24
قريبا.. ستشحنون هاتفكم في أقل من 5 دقائق! (فيديو)
Lebanon 24
قريبا.. ستشحنون هاتفكم في أقل من 5 دقائق! (فيديو)
03:00 | 2024-08-17
21/08/2024 11:45:39
Lebanon 24
Lebanon 24
عمدة لندن مُنزعج: لم أعد أشعر بأمان كسياسي مسلم في بريطانيا (فيديو)
Lebanon 24
عمدة لندن مُنزعج: لم أعد أشعر بأمان كسياسي مسلم في بريطانيا (فيديو)
01:49 | 2024-08-09
21/08/2024 11:45:39
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24