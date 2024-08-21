28
o
بيروت
29
o
طرابلس
27
o
صور
29
o
جبيل
27
o
صيدا
28
o
جونية
21
o
النبطية
22
o
زحلة
23
o
بعلبك
14
o
بشري
25
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
مصر تكشف حجم ديونها المستحقة للدول العربية
Lebanon 24
21-08-2024
|
16:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
سجل إجمالي الديون العربية المستحقة على مصر نحو 41.6 مليار دولار حتى نهاية مارس 2024، حسب تقرير صدر عن البنك المركزي المصري.
وتستحوذ الإمارات العربية المتحدة على نحو 16.4 مليار دولار بما يمثل نحو 10.2% من إجمالي الدين الخارجي المستحق على مصر للدول العربية، تليها المملكة العربية السعودية بنحو 12.6 مليار دولار بقيمة 7.8%.
Advertisement
وحلت الكويت في المرتبة الثالثة مستحوذة على ديون قيمتها 6.2 مليار دولار أو 3.9% من إجمالي الديون المستحقة على مصر، وأخيرًا جاءت قطر مستحوذة على نحو 2.5% بقيمة 4 مليار دولار.
يستحوذ الدولار على نحو 67.4% من إجمالي الدين الخارجي المستحق على مصر، وذلك بنحو 108.3 مليار دولار.
يليه اليورو، والذي يمثل نحو 18.3 مليار دولار، بينما سجلت العملات الرئيسية الأخرى نحو 34 مليار دولار، موزعة على النحو التالي: حقوق السحب الخاصة بقيمة 19.1 مليار دولار، ثم اليوان الصيني بقيمة 4.6 مليار دولار.
واستحوذ الدينار الكويتي على 3.8 مليار دولار من إجمالي الاقتراض الخارجي، ثم الين الياباني على 3.3 مليار دولار، بينما استحوذت العملات الأخرى مجتمعة على نحو 3.2 مليار دولار. (روسيا اليوم)
Advertisement
الأكثر قراءة
بفستان مُثير من الساتان وبشعر أشقر.. حبيبة رونالدو تُفاجئ الجمهور وتعود قريباً إلى نتفليكس (فيديو)
Lebanon 24
بفستان مُثير من الساتان وبشعر أشقر.. حبيبة رونالدو تُفاجئ الجمهور وتعود قريباً إلى نتفليكس (فيديو)
01:54 | 2024-08-21
21/08/2024 01:54:23
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إطلالتها بملابس البحر.. ملكة جمال لبنان السابقة تستمتع بوقتها في إيطاليا من دون زوجها! (صور)
Lebanon 24
بعد إطلالتها بملابس البحر.. ملكة جمال لبنان السابقة تستمتع بوقتها في إيطاليا من دون زوجها! (صور)
04:28 | 2024-08-21
21/08/2024 04:28:15
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الكشف عن حملها بطفلها الأول.. النجمة التركية الشهيرة وزوجها يُعلنان إفلاسهما!
Lebanon 24
بعد الكشف عن حملها بطفلها الأول.. النجمة التركية الشهيرة وزوجها يُعلنان إفلاسهما!
03:46 | 2024-08-21
21/08/2024 03:46:21
Lebanon 24
Lebanon 24
هزّة أرضية يشعر بها سكان منطقة لبنانية.. هل كانت قوية؟
Lebanon 24
هزّة أرضية يشعر بها سكان منطقة لبنانية.. هل كانت قوية؟
15:34 | 2024-08-21
21/08/2024 03:34:40
Lebanon 24
Lebanon 24
دولارات مزوّرة في السوق اللبناني.. هكذا تتجنبون الوقوع في فخها
Lebanon 24
دولارات مزوّرة في السوق اللبناني.. هكذا تتجنبون الوقوع في فخها
02:15 | 2024-08-21
21/08/2024 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
13:15 | 2024-08-21
الاستثمارات الصينية في مصر تسجل 8 مليار دولار
10:06 | 2024-08-21
سلطة النقد الفلسطينية: بنوك إسرائيل ترفض استقبال الشيكل
09:03 | 2024-08-21
"لمساعدته على تجاوز أزمة الكهرباء"... سوناطراك الجزائرية تبدأ شحن أول دفعة من الوقود إلى لبنان
08:45 | 2024-08-21
من طراز "إكس"... تسلا تعتزم سحب آلاف السيارات
06:32 | 2024-08-21
صادرات الحبوب الأوكرانية ترتفع إلى 6 ملايين طن
05:22 | 2024-08-21
3 قرارات لوزير الماليّة... إليكم ما جاء فيها
فيديو
متسلحة بعصا بيسبول.. طفلة تحمي متجر والدها من اللص! (فيديو)
Lebanon 24
متسلحة بعصا بيسبول.. طفلة تحمي متجر والدها من اللص! (فيديو)
15:32 | 2024-08-18
22/08/2024 02:53:24
Lebanon 24
Lebanon 24
قريبا.. ستشحنون هاتفكم في أقل من 5 دقائق! (فيديو)
Lebanon 24
قريبا.. ستشحنون هاتفكم في أقل من 5 دقائق! (فيديو)
03:00 | 2024-08-17
22/08/2024 02:53:24
Lebanon 24
Lebanon 24
عمدة لندن مُنزعج: لم أعد أشعر بأمان كسياسي مسلم في بريطانيا (فيديو)
Lebanon 24
عمدة لندن مُنزعج: لم أعد أشعر بأمان كسياسي مسلم في بريطانيا (فيديو)
01:49 | 2024-08-09
22/08/2024 02:53:24
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24