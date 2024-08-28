ارتفاع الدولار يهبط بأسعار الذهب وسط ترقب للتضخم بأميركا

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تراجعت أسعار الذهب، الأربعاء، بضغط من ارتفاع الدولار كما يترقب المستثمرون تقريرا مهما للتضخم في الولايات المتحدة من المقرر صدوره هذا الأسبوع بحثا عن مؤشرات حول حجم الخفض المحتمل لأسعار الفائدة في ايلول.وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 2507.64 دولار للأونصة بحلول الساعة 0531 بتوقيت غرينتش. وسجل المعدن النفيس أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2531.60 دولار في 20 آب.وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 2542.80 دولار.وصعد مؤشر الدولار 0.3 بالمئة، وهو ما يقلل من جاذبية الذهب بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.