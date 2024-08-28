قفزة في صافي أرباح بي واي دي الصينية بالنصف الأول 2024

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ارتفعت الأرباح الصافية لشركة صناعة السيارات الصينية الرائدة "بي واي دي" بنسبة 24.4 بالمئة في النصف الأول من عام 2024، مدعومة بالطلب القوي المستمر على السيارات الكهربائية في أسواقها المحلية والخارجية.وحققت الشركة صافي أرباح بلغ 1.9 مليار دولار في الفترة من تشرين الثاني إلى حزيران، مقابل 1.54 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، وفقًا لنتائج منشورة في بورصة هونغ كونغ حيث هي مدرجة.وقالت الشركة إن المبيعات بلغت خلال هذه الفترة 42,3 مليار دولار، بزيادة 15.8 بالمئة على أساس سنوي.وتعد الشركة ومقرها في شنتشن وتتبنى الشعار "حقق حلمك" أبرز مصنع للسيارات الكهربائية في الصين، أكبر سوق للسيارات في العالم.وتسعى القيادة الصينية إلى أن تستحوذ السيارات الكهربائية والهجينة على الحصة الأكبر من المبيعات بحلول عام 2035. (سكاي نيوز)