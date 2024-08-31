واردات اليابان النفطية من الإمارات تسجل 49.1% من الإجمالي في تموز 2024

بلغت واردات اليابان من النفط الإماراتي 31.07 مليون برميل خلال شهر تموز 2024، مما يشكل نسبة 49.1% من إجمالي واردات اليابان من النفط، وفقاً لبيانات وكالة الموارد الطبيعية والطاقة التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية.

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وفقاً لما أوردته وكالة أنباء الإمارات "وام"، استوردت اليابان نحو 63.32 مليون برميل من النفط في تموز، حيث شكل النفط العربي 97.8% من هذه الكمية، أي حوالي 61.92 مليون برميل.



تجدر الإشارة إلى أن الاقتصاد الياباني سجل نمواً سنوياً بلغ 3.1% في الربع الثاني من العام، متفوقاً على التوقعات، وذلك بعد تعافيه من الركود الذي شهدته بداية العام. وفقاً لما أوردته وكالة أنباء الإمارات "وام"، استوردت اليابان نحو 63.32 مليون برميل من النفط في تموز، حيث شكل النفط العربي 97.8% من هذه الكمية، أي حوالي 61.92 مليون برميل.تجدر الإشارة إلى أن الاقتصاد الياباني سجل نمواً سنوياً بلغ 3.1% في الربع الثاني من العام، متفوقاً على التوقعات، وذلك بعد تعافيه من الركود الذي شهدته بداية العام.

هذا النمو جاء بفضل زيادة قوية في الاستهلاك، مما يعزز من احتمالات رفع أسعار الفائدة في المستقبل القريب.



في المقابل، واجه الاقتصاد الياباني صعوبات العام الماضي بسبب ضعف الاستهلاك الخاص، حيث عانت الأسر من ارتفاع تكاليف المعيشة، وهو ما عُزِي جزئياً إلى زيادة أسعار الواردات نتيجة لتدهور قيمة الين. (سكاي نيوز)