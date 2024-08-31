"مدن" تُبرم عقدًا لتخصيص 200 ألف متر مربع في جدة لاستثمار صيني

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يأتي هذا الإجراء في إطار تحقيق أهداف مبادرة خادم الحرمين الشريفين للطاقة المتجددة، التي تهدف إلى توفير بيئة استثمارية متكاملة تشمل مختلف الخدمات والمنتجات الصناعية المواكبة لأحدث التوجهات العالمية، وجذب وتوطين الاستثمارات ذات القيمة المضافة، بما يتماشى مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة وضمن المبادرات المسندة إلى برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب".وتجاوزت مساحة الأراضي الصناعية المطورة من قبل "مدن" للمستثمرين 209 ملايين متر مربع، بينما ارتفع عدد المصانع إلى أكثر من 6500 مصنع، وبلغ عدد العقود الصناعية واللوجستية والاستثمارية أكثر من 8 آلاف عقد.وتشرف "مدن" منذ تأسيسها في عام 2001 على 36 مدينة صناعية في مختلف مناطق السعودية، بالإضافة إلى إشرافها على المجمعات والمدن الصناعية الخاصة. (الإقتصادية)