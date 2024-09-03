القطاع غير النفطي في مصر يعود للنمو للمرة الأولى منذ 4 سنوات

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نما القطاع الخاص غير النفطي في مصر في أغسطس للمرة الأولى منذ ما يقرب من أربع سنوات بفضل استقرار الطلب وتحسن العوامل الاقتصادية الكلية، بحسب مسح لمؤشر ستاندرد اند بورز غلوبال لمديري المشتريات.وارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز غلوبال لمديري المشتريات في مصر إلى 50.4 نقطة في آب من 49.7 نقطة في تموز متجاوزا مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش.وسجل القطاع الخاص غير النفطي في مصر انكماشا منذ تشرين الثاني 2020.وقالت ستاندرد اند بورز غلوبال "كانت بيانات الدراسة للأشهر الثلاثة الماضية مؤشرا واسع النطاق على استقرار معدلات الطلب، إذ علقت العديد من الشركات على تعافي السوق في ظل تحسن العوامل الاقتصادية الكلية وزيادة أعمال التصدير".وأضافت "دفع هذا الاستقرار الشركات إلى زيادة نشاطها للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات في شهر أغسطس، على الرغم من أن وتيرة التوسع كانت هامشية".