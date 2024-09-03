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إقتصاد
انكماش الطلب الصيني وهبوط إنتاج ليبيا يضغطان على أسعار النفط
Lebanon 24
03-09-2024
|
05:22
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تراجعت أسعار خام برنت، الثلاثاء، مع تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، وهو ما زاد المخاوف بشأن الطلب بينما تلقت الأسواق بعض الدعم من تأثير توقف الإنتاج والصادرات من ليبيا.
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وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بواقع 92 سنتا، أو 1.2 بالمئة، إلى 76.62 دولار للبرميل.
وخسر خام غرب تكساس الأميركي، الذي لم تكن له تسوية أمس الاثنين بسبب عطلة عيد العمال في الولايات المتحدة، 25 سنتا، أو 0.3 بالمئة، إلى 73.30 دولار للبرميل.
وسجلت الصين أمس الاثنين أول انخفاض في طلبيات التصدير الجديدة خلال ثمانية أشهر في تموز، وقالت إن أسعار المساكن الجديدة نمت في آب بأضعف وتيرة هذا العام. (سكاي نيوز)
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