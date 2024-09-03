لأوّل مرة منذ 41 شهرا.. التضخم الكوري الجنوبي يهبط لأدنى مستوى

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تراجع التضخم في كوريا الجنوبية إلى أدنى مستوى منذ حوالي 3 سنوات ونصف السنة في آب، وبقيت أقل من 3 بالمئة للشهر الخامس على التوالي، بحسب بيانات رسمية.وقالت هيئة الإحصاء الكورية إن أسعار المستهلكين، وهي مقياس رئيسي للتضخم، قد ارتفع بنسبة 2 بالمئة على أساس سنوي في الشهر الماضي، مقارنة بارتفاع بنسبة 2.6 بالمئة على أساس سنوي في الشهر السابق له.ويمثل رقم آب أدنى مستوى يُسجل منذ أذار 2021، عندما ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 1.9 بالمئة. كما أنه الشهر الخامس على التوالي الذي تظل فيه الأسعار أقل من 3 بالمئة.وفي كانون الثاني من العام الجاري، تباطأ التضخم إلى 2.8 بالمئة، منخفضا إلى أقل من 3 بالمئة للمرة الأولى منذ تموز 2023، لكنه ارتفع إلى 3.1 بالمئة في شباط وظل عند نفس المستوى في أذار قبل أن يتراجع إلى 2.9 بالمئة في نيسان. وانخفض الرقم إلى 2.5 بالمئة في أيار و2.4 بالمئة في حزيران قبل أن يرتفع إلى 2.6 بالمئة في تموز.وتتوقع وزارة المالية ارتفاع الأسعار هذا العام بنسبة 2.6 بالمئة. (سكاي نيوز عربية)