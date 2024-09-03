لأول مرة منذ أشهر.. انتعاش النشاط غير النفطي في مصر والسعودية

Advertisement

انتعش القطاع غير النفطي في مصر والسعودية خلال شهر آب، إذ سجل النشاط أول ارتفاع في أربعة أشهر في السعودية، وأول صعود منذ تشرين الثاني 2020 في مصر.وكشفت بيانات وكالة ستاندرد آند بورز أن مؤشر مديري المشتريات التصنيعي صعد في السعودية إلى 54.8 نقطة في آب، من 54.4 نقطة في تموز، في إشارة إلى استمرار توسع القطاع.في المقابل ارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي في مصر إلى 50.4 نقطة خلال أب، من 49.7 نقطة الشهر السابق، مع نمو مستويات إنتاج الشركات لأول مرة منذ ثلاث سنوات. (سي ان ان الاقتصادية)