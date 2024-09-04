Advertisement

إقتصاد

مع تزايد المخاوف حيال الطلب.. خسائر متتالية تضرب أسواق النفط

Lebanon 24
04-09-2024 | 01:22
A-
A+
Doc-P-1242583-638610350533962312.jpeg
Doc-P-1242583-638610350533962312.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
واصلت أسعار النفط تكبد الخسائر، خلال التعاملات الآسيوية الأربعاء، بعد هبوط حاد بأكثر من أربعة بالمئة الثلاثاء، وسط توقعات بأن النزاع السياسي الذي أوقف الصادرات من الموانئ الليبية الرئيسية ربما يتم حله ومخاوف إزاء تباطؤ نمو الطلب العالمي.
Advertisement

تحرك الأسعار
وبحلول الساعة 0052 بتوقيت غرينتش، هبطت العقود الآجلة لخام برنت تسليم تشرين الثاني 28 سنتا، أو 0.4 بالمئة، إلى 73.47 دولار بعد أن هبطت 4.9 بالمئة في الجلسة السابقة، بحسب وكالة "رويترز".

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم تشرين الاول 31 سنتا، أو 0.4 بالمئة، إلى 70.03 دولار، بعد تراجعها 4.4 بالمئة الثلاثاء.

وهبطت العقود الآجلة للخامين القياسيين إلى أدنى مستوياتها منذ كانون الاول وسط مؤشرات على التوصل إلى اتفاق لحل النزاع السياسي بين الفصائل المتنافسة في ليبيا والذي أدى إلى خفض الإنتاج بنحو النصف وكبح الصادرات.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
02:17 | 2024-09-04
02:00 | 2024-09-04
23:00 | 2024-09-03
15:00 | 2024-09-03
12:10 | 2024-09-03
10:11 | 2024-09-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24