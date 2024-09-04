مع تزايد المخاوف حيال الطلب.. خسائر متتالية تضرب أسواق النفط

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واصلت أسعار النفط تكبد الخسائر، خلال التعاملات الآسيوية الأربعاء، بعد هبوط حاد بأكثر من أربعة بالمئة الثلاثاء، وسط توقعات بأن النزاع السياسي الذي أوقف الصادرات من الموانئ الليبية الرئيسية ربما يتم حله ومخاوف إزاء تباطؤ نمو الطلب العالمي.تحرك الأسعاروبحلول الساعة 0052 بتوقيت غرينتش، هبطت العقود الآجلة لخام برنت تسليم تشرين الثاني 28 سنتا، أو 0.4 بالمئة، إلى 73.47 دولار بعد أن هبطت 4.9 بالمئة في الجلسة السابقة، بحسب وكالة "رويترز".وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم تشرين الاول 31 سنتا، أو 0.4 بالمئة، إلى 70.03 دولار، بعد تراجعها 4.4 بالمئة الثلاثاء.وهبطت العقود الآجلة للخامين القياسيين إلى أدنى مستوياتها منذ كانون الاول وسط مؤشرات على التوصل إلى اتفاق لحل النزاع السياسي بين الفصائل المتنافسة في ليبيا والذي أدى إلى خفض الإنتاج بنحو النصف وكبح الصادرات.