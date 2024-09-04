29
o
بيروت
32
o
طرابلس
28
o
صور
28
o
جبيل
27
o
صيدا
27
o
جونية
23
o
النبطية
23
o
زحلة
24
o
بعلبك
22
o
بشري
24
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
مع تزايد المخاوف حيال الطلب.. خسائر متتالية تضرب أسواق النفط
Lebanon 24
04-09-2024
|
01:22
A-
A+
photos
0
A+
A-
واصلت أسعار النفط تكبد الخسائر، خلال التعاملات الآسيوية الأربعاء، بعد هبوط حاد بأكثر من أربعة بالمئة الثلاثاء، وسط توقعات بأن النزاع السياسي الذي أوقف الصادرات من الموانئ الليبية الرئيسية ربما يتم حله ومخاوف إزاء تباطؤ نمو الطلب العالمي.
Advertisement
تحرك الأسعار
وبحلول الساعة 0052 بتوقيت غرينتش، هبطت العقود الآجلة لخام برنت تسليم تشرين الثاني 28 سنتا، أو 0.4 بالمئة، إلى 73.47 دولار بعد أن هبطت 4.9 بالمئة في الجلسة السابقة، بحسب وكالة "رويترز".
وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم تشرين الاول 31 سنتا، أو 0.4 بالمئة، إلى 70.03 دولار، بعد تراجعها 4.4 بالمئة الثلاثاء.
وهبطت العقود الآجلة للخامين القياسيين إلى أدنى مستوياتها منذ كانون الاول وسط مؤشرات على التوصل إلى اتفاق لحل النزاع السياسي بين الفصائل المتنافسة في ليبيا والذي أدى إلى خفض الإنتاج بنحو النصف وكبح الصادرات.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
"ناسية البنطلون"... جورجينا رودريغيز تُثير الجدل في مهرجان البندقية بسبب إطلالتها الفاضحة (فيديو)
Lebanon 24
"ناسية البنطلون"... جورجينا رودريغيز تُثير الجدل في مهرجان البندقية بسبب إطلالتها الفاضحة (فيديو)
13:13 | 2024-09-03
03/09/2024 01:13:34
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... ديانا فاخوري تُعلن عن خبر سعيد: "صار عندي قلب جديد"
Lebanon 24
بالصورة... ديانا فاخوري تُعلن عن خبر سعيد: "صار عندي قلب جديد"
05:38 | 2024-09-03
03/09/2024 05:38:12
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد توقيف سلامة.. إليكم ما كشفه القاضي الحجار
Lebanon 24
بعد توقيف سلامة.. إليكم ما كشفه القاضي الحجار
09:27 | 2024-09-03
03/09/2024 09:27:52
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد التحقيق معه.. توقيف رياض سلامة!
Lebanon 24
بعد التحقيق معه.. توقيف رياض سلامة!
08:14 | 2024-09-03
03/09/2024 08:14:36
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد توقيفه... إلى أين نُقِلَ رياض سلامة؟
Lebanon 24
بعد توقيفه... إلى أين نُقِلَ رياض سلامة؟
08:34 | 2024-09-03
03/09/2024 08:34:51
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
02:17 | 2024-09-04
مع إقبال المتعاملين على الملاذات الآمنة.. ارتفاع في سعر الين
02:00 | 2024-09-04
الذهب يستقر وسط ترقب بيانات الوظائف الأميركية
23:00 | 2024-09-03
مؤشرات سوق دبي ترتفع إلى أعلى مستوى في 10 أعوام
15:00 | 2024-09-03
بوتين: روسيا ومنغوليا ستقيمان تعاونا في مجال التكنولوجيا الفائقة
12:10 | 2024-09-03
ارتفاع معظم أسواق الخليج قبل صدور بيانات أميركية
10:11 | 2024-09-03
لأول مرة منذ أشهر.. انتعاش النشاط غير النفطي في مصر والسعودية
فيديو
بعد شائعة وفاتها توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن شيرين ومحمد صلاح (فيديو)
Lebanon 24
بعد شائعة وفاتها توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن شيرين ومحمد صلاح (فيديو)
12:44 | 2024-09-03
04/09/2024 09:33:20
Lebanon 24
Lebanon 24
سلسلة توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن غزة ولبنان والدولار (فيديو)
Lebanon 24
سلسلة توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن غزة ولبنان والدولار (فيديو)
00:04 | 2024-09-02
04/09/2024 09:33:20
Lebanon 24
Lebanon 24
بحلول عام 2025.. إطلاق هاتف بلا أزرار هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
بحلول عام 2025.. إطلاق هاتف بلا أزرار هذه مواصفاته (فيديو)
04:00 | 2024-08-31
04/09/2024 09:33:20
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24