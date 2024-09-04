المصريون يستثمرون في الإمارات والسعودية

Advertisement

احتلت الشركات المصرية المرتبة الثالثة في قائمة الجنسيات الأكثر تأسيسا للشركات في دبي خلال النصف الأول من عام 2024، بعد الهند وباكستان، وفي الوقت نفسه، تصدرت مصر قائمة الاستثمارات الأجنبية في السعودية، إذ سجلت أعلى نسبة من الشركات المرخصة الجديدة مقارنة مع الجنسيات الأخرى.وكشف رصد أعدته جريدة "المال" أن الشركات المصرية استحوذت على أكثر من %25 من إجمالي التراخيص الاستثمارية الصادرة من المملكة العربية السعودية خلال الـ3 سنوات ونصف الماضية.وبحسب الرصد الذي شمل الربع الأول لعام 2021 وحتى الربع الثاني من 2024، بلغ إجمالي التراخيص الاستثمارية بالسعودية نحو 21.6 ألف، منها 5.7 آلاف لشركات مصرية.وتؤكد هذه الأرقام تصدر مصر قائمة الدول الأكثر استثمارا في السوق السعودية على مدار الفترة المذكورة، إذ حافظت الشركات المصرية على صدارتها لأكثر من 20 شهرا متتالية.وشهد عام 2023 نموا ملحوظا في عدد التراخيص المصدرة لشركات مصرية حيث بلغ 1895، بزيادة قدرها 217 مقارنة مع 2022، وفقا لبيانات صادرة عن وزارة الاستثمار السعودية. (روسيا اليوم)