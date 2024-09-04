أسعار النفط.. هل ستشهد انخفاضا كبيرا العام المقبل؟

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توقعت مجموعة "سيتي غروب" في مذكرة، أن تنخفض أسعار النفط إلى 60 دولارا للبرميل في 2025 بسبب انخفاض الطلب وزيادة العرض من الدول غير الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك).وقال محللون في "سيتي غروب" إنه إذا انخفضت أسعار برنت إلى 60 دولارا، فقد تدفعها التدفقات المالية إلى انخفاض أكبر، ربما إلى 50 دولارا للبرميل قبل تعاف محتمل.وقالت سيتي غروب إنه كان من المتوقع في بادئ الأمر أن تؤدي التوترات الجيوسياسية إلى رفع أسعار النفط، لكن كل انتعاشة حدثت منذ تشرين الاول 2023 أصابها الضعف.وأضافت أن السوق تدرك الآن أن التوترات لا تؤدي بالضرورة إلى انخفاض الإنتاج أو مشكلات في النقل، مما يجعل الارتفاعات فرصة للبيع.وأوصت سيتي غروب بالبيع عند ارتفاع سعر خام برنت قريبا من 80 دولارا، في ظل آليات السوق الحالية. (سكاي نيوز عربية)