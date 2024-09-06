أسعار النفط قد تنخفض نهاية عام 2025

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توقع بنك جيه.بي مورغان، في مذكرة صدرت حديثا، أن يبقي تحالف أوبك+ على مستويات إنتاجه الحالية لمدة عام آخر على الأقل، بما سيجعل سعر خام برنت يسجل في المتوسط 75 دولارا في 2025.وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، ضمن التحالف المعروف باسم أوبك+، الخميس، إنهم اتفقوا على إرجاء زيادة إنتاج النفط المخطط لها في أكتوبر ونوفمبر وإنهم قد يعلقونها لما هو أبعد من ذلك أو يتراجعون عنها إذا لزم الأمر.وقال جيه.بي مورغان إن فرصة الإلغاء التدريجي لتخفيضات الإنتاج تبددت الآن وإنه من المتوقع أن تنخفض الأسعار إلى مستوى 60 دولارا للبرميل بحلول نهاية عام 2025.