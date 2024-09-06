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إقتصاد
أسعار النفط قد تنخفض نهاية عام 2025
Lebanon 24
06-09-2024
|
04:50
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توقع بنك جيه.بي مورغان، في مذكرة صدرت حديثا، أن يبقي تحالف أوبك+ على مستويات إنتاجه الحالية لمدة عام آخر على الأقل، بما سيجعل سعر خام برنت يسجل في المتوسط 75 دولارا في 2025.
وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، ضمن التحالف المعروف باسم أوبك+، الخميس، إنهم اتفقوا على إرجاء زيادة إنتاج النفط المخطط لها في أكتوبر ونوفمبر وإنهم قد يعلقونها لما هو أبعد من ذلك أو يتراجعون عنها إذا لزم الأمر.
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وقال جيه.بي مورغان إن فرصة الإلغاء التدريجي لتخفيضات الإنتاج تبددت الآن وإنه من المتوقع أن تنخفض الأسعار إلى مستوى 60 دولارا للبرميل بحلول نهاية عام 2025.
وقال جيه.بي مورغان، إن السوق تبحث الآن عن نقطة سعرية تمنع أوبك+ من تقديم إمدادات غير ضرورية بسبب الطلب المتوقع أن يكون أضعف بشكل كبير في 2025، بحسب وكالة "رويترز". (سكاي نيوز)
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