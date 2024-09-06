الذهب ينخفض بعد بيانات الوظائف الأميركية

انخفض الذهب، مساء اليوم الجمعة، بعد اقترابه من مستوى مرتفع غير مسبوق في وقت سابق من الجلسة بعد أن أثارت بيانات الوظائف الأميركية شكوكا حول نطاق خفض سعر الفائدة المتوقع في اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي خلال الشهر الجاري.

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وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 2509.35 دولار للأونصة بحلول الساعة 1421 بتوقيت غرينتش بعد أن سجل أعلى مستوى منذ 20 آب.





وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2538.90 دولار.





وأظهر تقرير لوزارة العمل الأميركية ارتفاع عدد الوظائف بالقطاعات غير الزراعية في الولايات المتحدة بنحو 142 ألف وظيفة في آب، مقارنة بتقديرات اقتصاديين في استطلاع لوكالة "رويترز" بزيادتها 160 ألف وظيفة.

وأشار التقرير إلى تعديل بيانات يوليو بالخفض إلى 89 ألف وظيفة.