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إقتصاد

الأسهم الأوروبية تسجل أسوأ أداء يومي في شهر!

Lebanon 24
06-09-2024 | 14:16
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انخفضت الأسهم الأوروبية، مساء اليوم الجمعة، للجلسة الخامسة على التوالي مسجلة أسوأ أداء خلال يوم منذ أوائل آب بعد تقرير الوظائف في الولايات المتحدة الذي أعطى مؤشرات متباينة على حجم خفض سعر الفائدة المحتمل في اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي هذا الشهر.
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وهبط المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي 1%، كما أنهى سلسلة مكاسب دامت لأربعة أسابيع بعد خسارة بلغت 2.5% في أسوأ أداء أسبوعي منذ الأسبوع المنتهي في الثاني من آب.


وهبطت جميع المؤشرات الرئيسية في أوروبا بنحو واحد بالمئة، بينما هبط المؤشر داكس الألماني 1.6 بالمئة إلى أدنى مستوى في أسبوعين.
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