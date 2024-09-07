بعد اقترابه من مستويات قياسية... أسعار الذهب تهبط في نهاية الأسبوع



Advertisement

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 2495.86 دولار للأونصة بحلول الساعة 1759 بتوقيت غرينتش بعد أن سجل أعلى مستوى منذ 20 آب، عندما بلغ لآخر مرة ذروة قياسية.



وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.7 بالمئة لتصل عند التسوية إلى 2524.60 دولار. انخفضت أسعار الذهب، بعد اقترابها خلال الجلسة من أعلى مستوى لها على الإطلاق بعد أن أثارت بيانات الوظائف الأميركية المتباينة شكوكا حول مدى خفض سعر الفائدة المتوقع في اجتماع مجلس الاحتياطي الأميركي هذا الشهر.وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 2495.86 دولار للأونصة بحلول الساعة 1759 بتوقيت غرينتش بعد أن سجل أعلى مستوى منذ 20 آب، عندما بلغ لآخر مرة ذروة قياسية.وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.7 بالمئة لتصل عند التسوية إلى 2524.60 دولار.

وأظهر تقرير لوزارة العمل الأميركية ارتفاع عدد الوظائف بالقطاعات غير الزراعية في الولايات المتحدة بنحو 142 ألف وظيفة في آب، مقارنة بتقديرات اقتصاديين في استطلاع لرويترز بزيادتها 160 ألف وظيفة. وأشار التقرير إلى تعديل بيانات تموز بالخفض إلى 89 ألف وظيفة.