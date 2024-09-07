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إقتصاد

بعد تقرير الوظائف.. تراجعات أسبوعية قوية في وول ستريت

Lebanon 24
07-09-2024 | 05:00
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أغلقت الأسهم الأميركية على انخفاض، الجمعة، تحت ضغط تقرير الوظائف الذي أظهر استمرار تباطؤ سوق العمل لكنه ترك المتعاملين غير متأكدين من المدى الذي سيذهب إليه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في خفض أسعار الفائدة.
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وسجل المؤشران ستاندرد اند بورز 500 وداو جونز أكبر انخفاض أسبوعي منذ آذار 2023، كما سجل المؤشر ناسداك أكبر تراجع أسبوعي منذ كانون الثاني 2022.
وأظهرت بيانات وزارة العمل الأميركية أن أصحاب العمل في الولايات المتحدة أضافوا 142 ألف وظيفة في آب، وهو ما يقل عن توقعات المحللين، وتم تعديل نمو الوظائف في تموز بالخفض إلى 89 ألف وظيفة، وهو أيضا أقل من التقديرات.

وبلغت رهانات المتداولين على خفض أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس في ايلول 73 بالمئة، وفقا لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، وبلغت الرهانات على خفض أسعار الفائدة 50 نقطة أساس 27 بالمئة، انخفاضا من ارتفاع قصير الأمد إلى 51 بالمئة عقب التقرير.
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