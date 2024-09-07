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إقتصاد

مكاسب اقتصادية للأردن.. ستاندرد آند بورز ترفع التصنيف الائتماني مع نظرة مستقرة

Lebanon 24
07-09-2024 | 13:58
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قررت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيفات الائتمانية رفع تصنيف الأردن على المدى البعيد من +B إلى -BB، وذلك بناءً على متانة الاقتصاد الأردني والنظرة المستقبلية المستقرة.

وأكدت الوكالة أن النشاط الاقتصادي في الأردن قد أثبت قدرته على الصمود في مواجهة الضغوط المستمرة في المنطقة.
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وأشارت إلى أن النظرة المستقرة تعكس التوقعات بأن الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية في المملكة ستكون قادرة على التكيف مع الضغوط الناجمة عن النزاع المستمر بين إسرائيل وحماس، وفقاً لوكالة "رويترز".

وأضافت الوكالة أنها تتوقع أن يتمكن الأردن من التعامل مع معظم السيناريوهات الجيوسياسية، بشرط استمرار تدفق المياه وإمدادات الغاز من إسرائيل دون انقطاع.

وفي الأسبوع الماضي، أكد البنك الدولي أن القطاع المالي والمصرفي في الأردن يتمتع بالاستقرار والمتانة، وهو بعيد عن المخاطر المالية، على الرغم من التحديات العالية التي تواجه القطاع في العديد من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
 
وقد صنف تقرير البنك الدولي الأردن ضمن الدول ذات المخاطر المنخفضة إلى المعتدلة في القطاع المالي للأشهر الـ12 المقبلة، حيث جاء في قائمة الدول الـ35 الأقل عرضة للمخاطر من بين 50 اقتصاداً ناشئاً ونامياً تم تحليل بياناتها المالية. (العربية) 
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