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إقتصاد

تحويلات المصريين في الخارج تسجل ارتفاعاً قياسياً

Lebanon 24
09-09-2024 | 06:34
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أعلن البنك المركزي المصري، تصاعد تحويلات المواطنين العاملين في الخارج خلال شهر تموز 2024، لتسجل نحو 3 مليارات دولار.

وقال البنك المركزي المصري في بيان له، إن تحويلات المصريين بالخارج تصاعدت خلال شهر تموز 2024 وذلك للشهر الخامس على التوالي، معدل 86.8% لتسجل نحو 3.0 مليار دولار.
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وشدد البيان على أن هذه الزيادة تعتبر سابقة لم يشهدها شهر تموز من قبل منذ بداية رصد بيان تدفقات تحويلات العاملين بالخارج.

وأوضح البنك المركزي أن تحويلات المصريين كانت قد سجلت في شهر تموز من العام الماضي 2023، نحو 1.6 مليار دولار.

وأشار البيان إلى أن تحويلات المصريين بالخارج ارتفعت بمعدل 15.9% مقارنة بالشهر السابق له مباشرة حزيران 2024، والتي سجلت خلاله نحو 2.6 مليار دولار.

وكشف المركزي المصري عن اجمالي تحويلات المصريين بالخارج خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي في الفترة كانون الثاني/تموز 2024، محققة زيادة بمعدل 32.4% لتصل إلى نحو 15.5 مليار دولار، مقابل نحو 11.7 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام السابق. (روسيا اليوم)
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