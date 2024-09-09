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إقتصاد

أسعار الذهب مستقرة.. ماذا عن المعادن النفيسة؟

Lebanon 24
09-09-2024 | 10:17
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استقرت أسعار الذهب، الاثنين، مع ترقب المستثمرين لبيانات التضخم الأميركية المقرر صدورها هذا الأسبوع لاستجلاء مقدار الخفض المتوقع لأسعار الفائدة هذا الشهر من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.

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وبقيت أسعار الذهب في المعاملات الفورية دون تغيير يذكر عند 2498.06 دولار للأونصة.
 
بينما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة فقط إلى 2527.20 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 28.13 دولار للأونصة، وزاد البلاتين اثنين بالمئة إلى 940.38 دولار، وارتفع البلاديوم 1.5 بالمئة إلى 924.50 دولار. (سكاي نيوز عربية)
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