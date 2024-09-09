تعهدات ترامب بشأن الدولار.. عقوبات تجارية للدول التّي تتخلى عن العملة الأميركية

تعهد الرئيس الأميركي السابق ومرشح الرئاسة الحالي، دونالد ترامب، بجعل الدول التي تسعى للتخلي عن استخدام الدولار الأميركي في معاملاتها التجارية تواجه عواقب قاسية.

جاء هذا التعهد خلال تجمع حاشد في ولاية ويسكونسن، حيث أعلن ترامب عن نيته فرض رسوم جمركية بنسبة 100% على السلع القادمة من هذه الدول إلى الولايات المتحدة.



وأشار ترامب إلى أن الدولار كان تحت حصار كبير على مدى السنوات الثماني الماضية، مؤكداً التزامه بجعل الدولار العملة العالمية المهيمنة على الاحتياطيات الدولية.



وتناول ترامب سياسات التجارة الحمائية التي يعتزم تنفيذها، موضحاً أن من بين الخيارات المطروحة ضوابط التصدير، ورسوم التلاعب بالعملة، والتعريفات الجمركية.



وكانت الصين والهند والبرازيل وروسيا وجنوب أفريقيا قد ناقشت في قمة "بريكس" السابقة مسألة تقليص الاعتماد على الدولار، مما يعكس تراجع الهيمنة الأمريكية على النظام المالي العالمي.

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رغم ذلك، يبقى الدولار الأميركي المهيمن على احتياطيات النقد الأجنبي، حيث مثل 59% منها في الربع الأول من عام 2024، بينما جاء اليورو في المرتبة الثانية بنحو 20%، وفقاً لصندوق النقد الدولي.



وفي إطار الاستعدادات للانتخابات الرئاسية المقبلة، سيواجه ترامب يوم الثلاثاء المقبل منافسته كامالا هاريس في مناظرة يتوقع أن تكون من الأكثر أهمية وإثارة منذ عقود.

تعهد كل من المرشحين بتقديم رؤيتهما وبرنامجهما السياسي في ظل الأوضاع السياسية الحالية التي تشهد تطورات كبيرة، منها محاولة اغتيال ترامب، انسحاب الرئيس جو بايدن، والمخاوف المتعلقة بشرعية الانتخابات.



تسعى كامالا هاريس إلى تعزيز ثقة الناخبين بعد انسحاب بايدن، في حين يسعى ترامب لتأكيد ثقته بالنصر على الرغم من الإدانة بارتكاب جرائم جنائية.

تشكل هذه المناظرة اختباراً حاسماً لكلا المرشحين، حيث سيؤثر التنافس بينهما بشكل كبير على المشهد السياسي الأمريكي في السنوات المقبلة.(الجزيرة)