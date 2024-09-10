Advertisement

إقتصاد

قبيل صدور بيانات التضخم الأميركية.. تراجع في اسعار الذهب

Lebanon 24
10-09-2024 | 02:56
A-
A+
Doc-P-1244914-638615590653145960.jpeg
Doc-P-1244914-638615590653145960.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
هبطت أسعار الذهب خلال تعاملات الثلاثاء المبكرة، تحت ضغط من ارتفاع الدولار، بينما يترقب المتعاملون أرقام التضخم الرئيسية في الولايات المتحدة والتي قد تقدم تلميحات بشأن حجم خفض أسعار الفائدة الأميركية الأسبوع المقبل.
Advertisement

تحديث الأسعار

بحلول الساعة 0301 بتوقيت غرينتش، هبط الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2503.09 دولار للأونصة. فيما استقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 2532.20 دولار.

وبلغ الدولار أعلى مستوى في أسبوع مما جعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
03:00 | 2024-09-10
02:05 | 2024-09-10
23:00 | 2024-09-09
16:25 | 2024-09-09
15:30 | 2024-09-09
14:10 | 2024-09-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24