قبيل صدور بيانات التضخم الأميركية.. تراجع في اسعار الذهب

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هبطت أسعار الذهب خلال تعاملات الثلاثاء المبكرة، تحت ضغط من ارتفاع الدولار، بينما يترقب المتعاملون أرقام التضخم الرئيسية في الولايات المتحدة والتي قد تقدم تلميحات بشأن حجم خفض أسعار الفائدة الأميركية الأسبوع المقبل.بحلول الساعة 0301 بتوقيت غرينتش، هبط الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2503.09 دولار للأونصة. فيما استقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 2532.20 دولار.وبلغ الدولار أعلى مستوى في أسبوع مما جعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.