الين الياباني عند أعلى مستوى في 8 أشهر أمام الدولار

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بلغ الين أعلى مستوياته منذ بداية العام مقابل الدولار، الأربعاء، مع تنظيم أول مناظرة بين المرشحين لرئاسة الولايات المتحدة كاملا هاريس ودونالد ترامب في ظل منافسة متقاربة قبل الانتخابات المقررة في تشرين الثاني.وينتظر المتعاملون أيضا بقلق تقرير التضخم الرئيسي الذي قد يقدم مؤشرات على حجم خفض أسعار الفائدة الأميركية الأسبوع المقبل.كما تلقى الين دفعة قوية بفضل تعليقات عضو مجلس إدارة بنك اليابان جونكو ناكاجاوا، الذي أكد في كلمة ألقاها اليوم أن البنك المركزي سيواصل رفع أسعار الفائدة إذا تحرك الاقتصاد والتضخم بما يتماشى مع توقعاته.وانخفض الدولار بنحو 0.68 بالمئة إلى 141.50 ين. وهو مستوى لم يبلغه منذ الثاني من يناير، قبل أن يسجل في أحدث التعاملات 141.83 ين بحلول الساعة 0149 بتوقيت غرينتش.