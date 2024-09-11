29
o
بيروت
31
o
طرابلس
28
o
صور
30
o
جبيل
28
o
صيدا
28
o
جونية
26
o
النبطية
26
o
زحلة
28
o
بعلبك
15
o
بشري
26
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
الين الياباني عند أعلى مستوى في 8 أشهر أمام الدولار
Lebanon 24
11-09-2024
|
00:54
A-
A+
photos
0
A+
A-
بلغ الين أعلى مستوياته منذ بداية العام مقابل الدولار، الأربعاء، مع تنظيم أول مناظرة بين المرشحين لرئاسة الولايات المتحدة كاملا هاريس ودونالد ترامب في ظل منافسة متقاربة قبل الانتخابات المقررة في تشرين الثاني.
Advertisement
وينتظر المتعاملون أيضا بقلق تقرير التضخم الرئيسي الذي قد يقدم مؤشرات على حجم خفض أسعار الفائدة الأميركية الأسبوع المقبل.
كما تلقى الين دفعة قوية بفضل تعليقات عضو مجلس إدارة بنك اليابان جونكو ناكاجاوا، الذي أكد في كلمة ألقاها اليوم أن البنك المركزي سيواصل رفع أسعار الفائدة إذا تحرك الاقتصاد والتضخم بما يتماشى مع توقعاته.
وانخفض الدولار بنحو 0.68 بالمئة إلى 141.50 ين. وهو مستوى لم يبلغه منذ الثاني من يناير، قبل أن يسجل في أحدث التعاملات 141.83 ين بحلول الساعة 0149 بتوقيت غرينتش.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
صورة جديدة لابنة وائل كفوري الأولى... شاهدوا كيف بدت برفقة والدتها
Lebanon 24
صورة جديدة لابنة وائل كفوري الأولى... شاهدوا كيف بدت برفقة والدتها
08:41 | 2024-09-10
10/09/2024 08:41:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد مُغادرتها الـ"أم تي في"... هذه وُجهة أمل طالب الجديدة
Lebanon 24
بعد مُغادرتها الـ"أم تي في"... هذه وُجهة أمل طالب الجديدة
05:30 | 2024-09-10
10/09/2024 05:30:35
Lebanon 24
Lebanon 24
ملكة جمال لبنان السابقة غادرت البلاد... قرّرت العيش مع عائلتها في هذا البلد (صور)
Lebanon 24
ملكة جمال لبنان السابقة غادرت البلاد... قرّرت العيش مع عائلتها في هذا البلد (صور)
07:02 | 2024-09-10
10/09/2024 07:02:45
Lebanon 24
Lebanon 24
بدت بغاية الجمال.. زوجة المصمم ايلي صعب تسرق الأضواء من "كنتها" الأردنية شاهدوا (صور)
Lebanon 24
بدت بغاية الجمال.. زوجة المصمم ايلي صعب تسرق الأضواء من "كنتها" الأردنية شاهدوا (صور)
14:50 | 2024-09-10
10/09/2024 02:50:06
Lebanon 24
Lebanon 24
عن الرواتب التقاعدية للعسكريين.. هذا ما كشفته مصادر وزارية
Lebanon 24
عن الرواتب التقاعدية للعسكريين.. هذا ما كشفته مصادر وزارية
06:12 | 2024-09-10
10/09/2024 06:12:44
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
01:51 | 2024-09-11
وكالة أميركية تتوقع عودة أسعار النفط فوق 80 دولارا للبرميل
00:38 | 2024-09-11
أسعار النفط ترتفع وسط مخاوف من تعطل الإمدادات بسبب عاصفة مدارية
12:51 | 2024-09-10
"برنت" ينخفض دون مستوى 70 دولارا للبرميل!
12:10 | 2024-09-10
"ستاندرد تشارترد" يطلق خدمات حفظ الأصول الرقمية في الإمارات.. هذا اول عميل له
10:25 | 2024-09-10
لدعمها روسيا بالصواريخ.. عقوبات جديدة على إيران
10:00 | 2024-09-10
فائض الميزان التجاري لروسيا يقفز بأكثر من 20%
فيديو
بعد شائعة وفاتها توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن شيرين ومحمد صلاح (فيديو)
Lebanon 24
بعد شائعة وفاتها توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن شيرين ومحمد صلاح (فيديو)
12:44 | 2024-09-03
11/09/2024 10:25:12
Lebanon 24
Lebanon 24
سلسلة توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن غزة ولبنان والدولار (فيديو)
Lebanon 24
سلسلة توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن غزة ولبنان والدولار (فيديو)
00:04 | 2024-09-02
11/09/2024 10:25:12
Lebanon 24
Lebanon 24
بحلول عام 2025.. إطلاق هاتف بلا أزرار هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
بحلول عام 2025.. إطلاق هاتف بلا أزرار هذه مواصفاته (فيديو)
04:00 | 2024-08-31
11/09/2024 10:25:12
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24