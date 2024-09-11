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إقتصاد

"سامسونغ" تعتزم خفض عدد موظفيها بنسبة 30%

Lebanon 24
11-09-2024 | 09:08
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تعتزم شركة "سامسونغ إلكترونيكس" تقليص عدد موظفيها في أنحاء العالم بنسبة 30 بالمئة في بعض الأقسام.

وذكرت ثلاثة مصادر مطلعة لرويترز أن الشركة ومقرها كوريا الجنوبية، وجهت شركات تابعة لها في أنحاء العالم بخفض عدد موظفي المبيعات والتسويق بنحو 15 بالمئة، والموظفين الإداريين بما يصل إلى 30 بالمئة.
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وقال مصدر إن الخطة ستُنفذ في نهاية هذا العام وستؤثر في وظائف في الأميركيتين وأوروبا وآسيا وإفريقيا.
 
وأكد ستة أشخاص مطلعين آخرين الخفض المزمع من سامسونغ لعدد الموظفين عالميا. (سكاي نيوز)

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