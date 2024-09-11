تونس تخطط لزراعة مليون و173 ألف هكتار من الحبوب

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تخطط تونس لزراعة مليون و173 ألف هكتار من الحبوب خلال موسم 2024 - 2025 في وقت تمكنت فيه البلاد من تجميع زهاء 6.7 ملايين قنطار خلال موسم 2023 - 2024.وقال المسؤول بالإدارة العامة للإنتاج الزراعي محمد علي بن رمضان خلال مؤتمر صحفي عقدته وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري يوم الأربعاء، إن تونس سجلت موسم 2023 - 2024 قرابة 972 ألف هكتار من بينها 76 ألف هكتار مروية فيما قدرت المساحة المعتمدة على الأمطار بنحو 450 ألف هكتار.وأضاف أن البلاد سجلت انطلاقة حسنة للموسم الزراعي 2023 - 2024 رغم تأخر الأمطار إلا أن انحباس الأمطار في بداية النصف الثاني من شهر مارس وارتفاع درجات الحرارة أثر سلبا على الحالة العامة للزراعات. (روسيا اليوم)