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إقتصاد

ارتفاع أسعار الذهب.. كم أصبح سعر الأونصة؟

Lebanon 24
12-09-2024 | 04:36
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ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات الخميس، بعد أن عززت بيانات التضخم في الولايات المتحدة التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيخفض سعر الفائدة الأسبوع المقبل.

ويترقب المتعاملون حاليا صدور المزيد من البيانات الاقتصادية الأميركية.
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وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 2521.29 دولار للأونصة. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 2548.90 دولار.
 
ويتجه تركيز السوق نحو تقريري مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة وعدد المتقدمين بطلبات للحصول على إعانات البطالة المقرر صدورهما الخميس، إضافة إلى بيانات معنويات المستهلكين غدا الجمعة. (سكاي نيوز عربية)
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