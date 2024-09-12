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إقتصاد

البنك المركزي الأوروبي يخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس

Lebanon 24
12-09-2024 | 09:00
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خفض البنك المركزي الأوروبي، أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، للمرة الثانية هذا العام، وذلك خلال اجتماعه اليوم الخميس، بما يتماشى مع التوقعات.

وبحسب بيان المركزي الأوروبي فقد تم خفض معدل الفائدة الرئيسي على الودائع إلى 3.5 بالمئة، مقابل 3.75 بالمئة وهو المستوى الذي وصل إليه في حزيران بعد خفضه بمقدار 25 نقطة نزولا من مستواه القياسي البالغ 4 بالمئة.
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