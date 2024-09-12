Advertisement

إقتصاد

أسعار الذهب ترتفع مجددًا.. إليكم كم سجّلت

Lebanon 24
12-09-2024 | 23:47
A-
A+
Doc-P-1246145-638618069649396990.jpg
Doc-P-1246145-638618069649396990.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ارتفعت أسعار الذهب مسجلة أعلى مستوى على الإطلاق الجمعة، كما تتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية بسبب ضعف الدولار حيث ارتفعت في المعاملات الفورية بنسبة 0.3 بالمئة لتصل إلى 2565.65 دولار للأونصة.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 29.94 دولار للأونصة، وزاد البلاتين 0.8 بالمئة إلى 985.20 دولار، وارتفع البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 1055.64 دولار للأونصة. (سكاي نيوز عربية)
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:57 | 2024-09-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:44 | 2024-09-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:17 | 2024-09-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2024-09-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:43 | 2024-09-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
02:23 | 2024-09-13
02:07 | 2024-09-13
00:08 | 2024-09-13
23:00 | 2024-09-12
16:00 | 2024-09-12
15:17 | 2024-09-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24