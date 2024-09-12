أسعار الذهب ترتفع مجددًا.. إليكم كم سجّلت

ارتفعت أسعار الذهب مسجلة أعلى مستوى على الإطلاق الجمعة، كما تتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية بسبب ضعف الدولار حيث ارتفعت في المعاملات الفورية بنسبة 0.3 بالمئة لتصل إلى 2565.65 دولار للأونصة.



وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 29.94 دولار للأونصة، وزاد البلاتين 0.8 بالمئة إلى 985.20 دولار، وارتفع البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 1055.64 دولار للأونصة. (سكاي نيوز عربية)

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