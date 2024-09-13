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إقتصاد

وسط تراجع عام للتضخم.. مؤشر أسعار المنتجين الأميركي ينمو بأبطأ وتيرة

Lebanon 24
13-09-2024 | 00:08
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ارتفعت أسعار المنتجين في الولايات المتحدة أكثر قليلا من المتوقع في آب وسط ارتفاع تكاليف الخدمات، لكن الاتجاه ظل متسقا مع تراجع التضخم.

وقال مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل اليوم الخميس إن مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي ارتفع بنسبة 0.2% الشهر الماضي.
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وقد سجل مؤشر أسعار المنتجين أبطأ وتيرة نمو في 6 أشهر، في حين كان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 0.1%.

ففي الأشهر الاثني عشر حتى آب، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 1.7% بعد ارتفاعه بنسبة 2.1% في تموز. وأظهرت بيانات حكومية يوم الأربعاء ارتفاع أسعار المستهلك بشكل طفيف في آب، على الرغم من بعض الثبات في معدلات التضخم.

وقد أدى تباطؤ التضخم وتباطؤ سوق العمل إلى وضع بنك الاحتياطي الفيدرالي في وضع يسمح له ببدء دورة تخفيف السياسة النقدية يوم الأربعاء المقبل، مع ضمان خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس. (العربية)
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