الدولار يتكبّد خسائر جديدة.. والين يغرّد خارج السّرب

تكبد الدولار خسائر، خلال التعاملات الآسيوية الجمعة، في حين سجل الين أعلى مستوياته هذا العام.



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بالإضافة إلى مجلس الاحتياطي الفيدرالي، يعقد بنك إنكلترا وبنك اليابان اجتماعيهما للسياسة النقدية الأسبوع المقبل.



وصعد اليورو 0.11 بالمئة إلى 1.10863 دولار، بعد ارتفاعه 0.57 بالمئة أمس، تاركا مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية بينها اليورو عند أدنى مستوى في أسبوع البالغ 101.05.



وقادت التغيرات في توقعات أسعار الفائدة إلى انخفاض عوائد سندات الخزانة في ساعات التداول الآسيوية اليوم الجمعة إذ تراجع العائد على سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات 3.6 نقطة أساس إلى 3.644 بالمئة.



ورفع ذلك الين إلى أعلى مستوى منذ 28 كانون الاول، عند 140.645 مقابل الدولار قبيل اجتماع بنك اليابان المركزي، الذي من المرجح أن يبقي البنك خلاله على أسعار الفائدة ثابتة. وخفض البنك المركزي الأوروبي الخميس أسعار الفائدة، لكن رئيسة البنك كريستين لاغارد قللت من توقعات خفض آخر الشهر المقبل، مما دفع اليورو إلى الصعود، كما تمسك بتلك المكاسب في التعاملات المبكرة الجمعة.بالإضافة إلى مجلس الاحتياطي الفيدرالي، يعقد بنك إنكلترا وبنك اليابان اجتماعيهما للسياسة النقدية الأسبوع المقبل.وصعد اليورو 0.11 بالمئة إلى 1.10863 دولار، بعد ارتفاعه 0.57 بالمئة أمس، تاركا مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية بينها اليورو عند أدنى مستوى في أسبوع البالغ 101.05.وقادت التغيرات في توقعات أسعار الفائدة إلى انخفاض عوائد سندات الخزانة في ساعات التداول الآسيوية اليوم الجمعة إذ تراجع العائد على سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات 3.6 نقطة أساس إلى 3.644 بالمئة.ورفع ذلك الين إلى أعلى مستوى منذ 28 كانون الاول، عند 140.645 مقابل الدولار قبيل اجتماع بنك اليابان المركزي، الذي من المرجح أن يبقي البنك خلاله على أسعار الفائدة ثابتة.

وصعد الين في أحدث التعاملات 0.6 بالمئة إلى 140.965، ويتجه للصعود واحدا بالمئة هذا الأسبوع.



وارتفع الجنيه الإسترليني 0.19 بالمئة إلى 1.3150 دولار قبل اجتماع بنك إنكلترا الأسبوع المقبل. (سكاي نيوز)