إعصار "فرانسين" يدفع بأسعار النفط صعودًا

Advertisement

صعدت أسعار النفط في تعاملات اليوم الجمعة في ظل اضطراب أداء مواقع الطاقة الأميركية في خليج المكسيك إثر إعصار "فرانسين".وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.78% إلى 69.51 دولار للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.72% إلى 72.49 دولار للبرميل.وأمس عند التسوية صعدت عقود الخام الأمريكي بنسبة 2.45% إلى 68.97 دولار للبرميل، في حين ارتفعت عقود "برنت" بنسبة 1.9% إلى 71.97 دولار للبرميل. (روسيا اليوم)