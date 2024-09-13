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إقتصاد

إعصار "فرانسين" يدفع بأسعار النفط صعودًا

Lebanon 24
13-09-2024 | 04:20
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صعدت أسعار النفط في تعاملات اليوم الجمعة في ظل اضطراب أداء مواقع الطاقة الأميركية في خليج المكسيك إثر إعصار "فرانسين".

وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.78% إلى 69.51 دولار للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.72% إلى 72.49 دولار للبرميل.
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وأمس عند التسوية صعدت عقود الخام الأمريكي بنسبة 2.45% إلى 68.97 دولار للبرميل، في حين ارتفعت عقود "برنت" بنسبة 1.9% إلى 71.97 دولار للبرميل. (روسيا اليوم)
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