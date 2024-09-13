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إقتصاد

الأسهم الأوروبية ترتفع

Lebanon 24
13-09-2024 | 04:41
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ارتفعت الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات الجمعة، وتتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية بدعم من أسهم شركات التعدين.
 
في السياق، صعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5 بالمئة إلى 514.5، وزاد المؤشر كاك 40 الفرنسي 0.3 في المئة بعدما ارتفعت أسعار المستهلكين في ثاني أكبر اقتصاد بالمنطقة 2.2 بالمئة على أساس سنوي في آب بما يتماشى مع القراءة الأولية.
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وتلقت الأسواق دعما من أسهم التعدين التي زادت بنسبة 0.6 بالمئة في وقت وصلت فيه أسعار النحاس لأعلى مستوى في أسبوعين بفضل عمليات شراء قبل عطلة في الصين ووسط آمال في التحفيز بعد أن أعطى الرئيس الصيني شي جين بينغ توجيهات باتخاذ تدابير لتعزيز النمو الاقتصادي.

وكان سهم أسترازينيكا الخاسر الأكبر بتراجع بلغ 1.1 بالمئة بعد أن خفض دويتشه بنك توصيته للسهم وقلص سعره المستهدف اليوم الجمعة.

وقفز سهم شركة (دي.إس.في) الدنمركية 2.4 بالمئة بعد أن أعلنت شركة تشغيل خدمات النقل والخدمات اللوجستية عن خطط لاستثمار نحو مليار يورو (1.1 مليار دولار) في ألمانيا. (سكاي نيوز عربية)

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