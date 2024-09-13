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إقتصاد
الحاج حسن عرض مع ممثلة "الفاو" سبل تعزيز الشراكة
Lebanon 24
13-09-2024
|
10:40
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استقبل وزير الزراعة الدكتور عباس الحاج حسن، في مكتبه، ممثلة منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة – "الفاو" بالإنابة فيرونيكا كواترولا. وخلال اللقاء، تم البحث في سبل تعزيز الشراكة في القطاع الزراعي ودعم وزارة الزراعة في الاستراتيجية الزراعية المقبلة.
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وقال الحاج حسن: "لطالما كانت العلاقات بين الوزارة والفاو مميزة جدا ومبنية على الشراكة من أجل تطوير القطاع وتقديم الأفضل إلى المواطن اللبناني".
وتحدث عن "التعاون المستقبلي المشترك من أجل تطبيق استراتيجية وزارة الزراعة للأعوام الخمس المقبلة 2025 – 2030، والتي بإمكانها أن تنقل القطاع الزراعي اللبناني نحو المشاركة الأكبر في صناعة الاقتصاد اللبناني الذي يتم بناؤه بمداميك تحمي المستقبل وتنقل البلاد من الرعية تدريجيا باتجاه الإنتاجية".
وشرح "الوضع الزراعي في الجنوب وما تعانيه الثروتين النباتية والحيوانية من تدمير ممنهج خلال الحرب التي يشنها العدو الإسرائيلي على جنوب لبنان منذ 8 تشرين الأول من العام الماضي وحتى يومنا"، داعيا إلى "تضافر جهود كل المنظمات الدولية من أجل استعادة عافية القطاع جنوبا فور وقف العدو عدوانه".
(الوكالة الوطنية)
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