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إقتصاد
الذهب عند أعلى مستوى على الإطلاق!
Lebanon 24
13-09-2024
|
14:44
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صعدت أسعار الذهب لأعلى مستوى على الإطلاق مساء اليوم الجمعة، وسط توقعات بخفض الفائدة الأميركية، كما يقترب البلاديوم من تحقيق أفضل أسبوع له في تسعة أشهر.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية واحدا بالمئة إلى 2583.29 دولار للأونصة بحلول الساعة 14:05 بتوقيت غرينتش مسجلا أعلى مستوياته على الإطلاق.
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كما زادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.7 بالمئة إلى 2598.10 دولار.
وتراجع مؤشر الدولار 0.4 بالمئة، مما جعل الذهب المقوم بالعملة الأميركية أقل تكلفة لحاملي العملات الأخرى.
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