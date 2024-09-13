Advertisement

إقتصاد

الذهب عند أعلى مستوى على الإطلاق!

Lebanon 24
13-09-2024 | 14:44
A-
A+
Doc-P-1246435-638618611262693685.jpg
Doc-P-1246435-638618611262693685.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صعدت أسعار الذهب لأعلى مستوى على الإطلاق مساء اليوم الجمعة، وسط توقعات بخفض الفائدة الأميركية، كما يقترب البلاديوم من تحقيق أفضل أسبوع له في تسعة أشهر.


وارتفع الذهب في المعاملات الفورية واحدا بالمئة إلى 2583.29 دولار للأونصة بحلول الساعة 14:05 بتوقيت غرينتش مسجلا أعلى مستوياته على الإطلاق.
Advertisement


كما زادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.7 بالمئة إلى 2598.10 دولار.

وتراجع مؤشر الدولار 0.4 بالمئة، مما جعل الذهب المقوم بالعملة الأميركية أقل تكلفة لحاملي العملات الأخرى.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:24 | 2024-09-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:15 | 2024-09-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2024-09-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:05 | 2024-09-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:57 | 2024-09-13 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
16:22 | 2024-09-13
10:40 | 2024-09-13
10:35 | 2024-09-13
07:29 | 2024-09-13
06:00 | 2024-09-13
04:41 | 2024-09-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24