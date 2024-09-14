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إقتصاد

ستاندرد آند بورز ترفع نظرتها المستقبلية للسعودية إلى إيجابية

Lebanon 24
14-09-2024 | 04:16
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رفعت وكالة "ستاندرد اند بورز" للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية للمملكة العربية السعودية إلى إيجابية، من مستقرة، الجمعة، مشيرة إلى توقعات بنمو قوي في القطاع غير النفطي ومرونة اقتصادية.

وقالت الوكالة إن النظرة الإيجابية تعكس قدرة الحكومة السعودية على تحقيق المزيد من الإصلاحات والاستثمارات، ما يساهم في تطوير الاقتصاد غير النفطي.
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ويعكس رفع التصنيف الائتماني أيضا قدرة اقتصاد البلاد على الصمود في مواجهة التقلبات المستمرة في قطاع النفط والغاز.

وقالت ستاندرد آند بورز: "نتوقع أن نشهد تسارعا في الاستثمارات لتطوير قطاعات جديدة، مثل السياحة، وتنويع الاقتصاد بعيدا عن اعتماده الأساسي على قطاع الهيدروكربونات".
وأعلنت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، عن إصلاح اقتصادي، يُعرف باسم رؤية 2030، بهدف تحقيق المزيد من النمو الاقتصادي.
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