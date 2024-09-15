Advertisement

إقتصاد

إرتفاع عدد الشركات الأجنبية الجديدة في الصين

Lebanon 24
15-09-2024 | 07:38
A-
A+
Doc-P-1246932-638620080166044489.jpg
Doc-P-1246932-638620080166044489.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت وزارة التجارة الصينية أن الصين شهدت تأسيس ما مجموعه 36 ألفا و968 شركة جديدة ذات استثمار أجنبي في كافة أنحاء البلاد خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2024، بزيادة نسبتها 11.5 بالمئة على أساس سنوي.
Advertisement

ونقلت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" عن الوزارة قولها إن إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في البرّ الرئيسي الصيني قيد الاستخدام الفعلي خلال الفترة المذكورة بلغ 580.2 مليار يوان، بانخفاض نسبته 31.5 بالمئة عن العام السابق. (سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
10:41 | 2024-09-15
08:53 | 2024-09-15
05:45 | 2024-09-15
23:00 | 2024-09-14
16:05 | 2024-09-14
14:51 | 2024-09-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24