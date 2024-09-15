إرتفاع عدد الشركات الأجنبية الجديدة في الصين

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أعلنت وزارة التجارة الصينية أن الصين شهدت تأسيس ما مجموعه 36 ألفا و968 شركة جديدة ذات استثمار أجنبي في كافة أنحاء البلاد خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2024، بزيادة نسبتها 11.5 بالمئة على أساس سنوي.ونقلت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" عن الوزارة قولها إن إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في البرّ الرئيسي الصيني قيد الاستخدام الفعلي خلال الفترة المذكورة بلغ 580.2 مليار يوان، بانخفاض نسبته 31.5 بالمئة عن العام السابق. (سكاي نيوز)