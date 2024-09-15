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إقتصاد
إرتفاع عدد الشركات الأجنبية الجديدة في الصين
Lebanon 24
15-09-2024
|
07:38
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أعلنت وزارة التجارة الصينية أن الصين شهدت تأسيس ما مجموعه 36 ألفا و968 شركة جديدة ذات استثمار أجنبي في كافة أنحاء البلاد خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2024، بزيادة نسبتها 11.5 بالمئة على أساس سنوي.
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ونقلت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" عن الوزارة قولها إن إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في البرّ الرئيسي الصيني قيد الاستخدام الفعلي خلال الفترة المذكورة بلغ 580.2 مليار يوان، بانخفاض نسبته 31.5 بالمئة عن العام السابق. (سكاي نيوز)
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