هذه الوظائف الخمسة لديها أعلى معدلات الإرهاق

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رصد تقرير لشبكة "سي إن بي سي" الأميركية، أبرز خمس وظائف ذات معدل إرهاق أكبر، طبقاً لبحث حديث أجرته منصة "LinkedIn" من خلال استطلاع آراء أكثر من 16 ألف محترف في الولايات المتحدة بين شهري آذار وحزيران.ووجد الاستطلاع أن أربعة من كل عشرة عمال في الولايات المتحدة يشعرون بالإرهاق والإنهاك في وظائفهم. وترتفع هذه النسبة بين مديري المشاريع، حيث يقول 50 بالمئة من المهنيين في هذا المجال إنهم يشعرون بالإرهاق.وجاء ترتيب الوظائف في هذا السياق على النحو التالي:إدارة البرامج والمشاريعالخدمات الرعاية الصحيةالخدمات المجتمعية والاجتماعيةضمان الجودةالتعليم (سكاي نيوز)