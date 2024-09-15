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إقتصاد

هذه الوظائف الخمسة لديها أعلى معدلات الإرهاق

Lebanon 24
15-09-2024 | 08:53
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رصد تقرير لشبكة "سي إن بي سي" الأميركية، أبرز خمس وظائف ذات معدل إرهاق أكبر، طبقاً لبحث حديث أجرته منصة "LinkedIn" من خلال استطلاع آراء أكثر من 16 ألف محترف في الولايات المتحدة بين شهري آذار وحزيران.
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ووجد الاستطلاع أن أربعة من كل عشرة عمال في الولايات المتحدة يشعرون بالإرهاق والإنهاك في وظائفهم. وترتفع هذه النسبة بين مديري المشاريع، حيث يقول 50 بالمئة من المهنيين في هذا المجال إنهم يشعرون بالإرهاق.

وجاء ترتيب الوظائف في هذا السياق على النحو التالي:

إدارة البرامج والمشاريع
الخدمات الرعاية الصحية
الخدمات المجتمعية والاجتماعية
ضمان الجودة
التعليم (سكاي نيوز)
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