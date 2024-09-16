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إقتصاد

بدعم من ضعف الدولار.. الذهب يسجل أعلى مستوياته على الإطلاق

Lebanon 24
16-09-2024 | 01:05
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قفزت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى على الإطلاق، خلال تعاملات الاثنين المبكرة، مدعومة بضعف الدولار وتوقعات بخفض أكبر من المتوقع لأسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) هذا الأسبوع.
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تحديث الأسعار
بحلول الساعة 0338 بتوقيت غرينتش زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 2585.54 دولار للأونصة، بعد بلوغ أعلى مستوى على الإطلاق عند 2588.81 دولار للأونصة في وقت سابق من الجلسة.

وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2613.40 دولار للأونصة.

وانخفض مؤشر الدولار 0.2 بالمئة، مما يجعل الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.
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