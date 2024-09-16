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إقتصاد
الأرجنتين.. ميزانية جديدة تهدف إلى خفض العجز إلى صفر
Lebanon 24
16-09-2024
|
09:35
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عرض الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي ميزانيته لعام 2025 أمام مجلس الشيوخ، الأحد، ووعد باستخدام الفيتو ضد أي قانون يهدد هدفه الصارم المتمثل بخفض عجز ميزانية البلاد إلى الصفر.
وقال "سنستخدم الفيتو ضد جميع مشاريع القوانين التي تهدد التوازن المالي، لأننا لن نكون شركاء في الاحتيال على الشعب الأرجنتيني".
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منذ توليه الرئاسة في كانون الأول طبق ميلي المؤيد لخفض الميزانية، برنامج تقشف صارم سعيا للسيطرة على التضخم المزمن وعقود من الإنفاق الحكومي المفرط.
ويمثل حزب ميلي أقلية في المجلس التشريعي ويعاني من انقسامات.
ورغم انتكاسات واجهها في بعض سياسات الميزانية حقق ميلي انتصارا الأسبوع الماضي عندما أيد المشرعون فيتو استخدمه ضد مشروع قانون لزيادة المعاشات التقاعدية.
وبموجب إصلاحات ميلي بلغ معدل التضخم في أب 4.2 بالمئة، في انخفاض للشهر الرابع على التوالي إلى أقل من 5 بالمئة، وهو انخفاض هائل مقارنة بالمعدل المسجل في ديسمبر والبالغ 25.5 بالمئة.
لكن معدل التضخم على أساس سنوي ظل مرتفعا جدا عند 236.7 بالمئة. (سكاي نيوز)
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