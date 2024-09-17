Advertisement

إقتصاد

الدولار قرب أدنى مستوياته هذا العام مع توقعات خفض الفائدة

Lebanon 24
17-09-2024 | 04:04
A-
A+
Doc-P-1247661-638621679786432905.jpg
Doc-P-1247661-638621679786432905.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اقترب الدولار، الثلاثاء، من أدنى مستوى له هذا العام عشية البدء المتوقع لدورة التيسير النقدي في الولايات المتحدة والتي يراهن المتعاملون في الأسواق على أنها قد تبدأ بخفض كبير لأسعار الفائدة.

وحوم اليورو حول 1.1123 دولار في التعاملات الآسيوية ليظل قريبا من أعلى مستوى له خلال العام عند 1.1201 دولار.
Advertisement

وارتفع الين إلى مستوى 140 مقابل الدولار في تعاملات ضعيفة بسبب عطلة أمس الاثنين، ثم تراجع إلى 140.77 مع عودة المتعاملين للعمل في طوكيو.

ووفقا لخدمة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، ارتفعت العقود الآجلة لصناديق مجلس الاحتياطي الفيدرالي لتزيد احتمالات خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى 67 بالمئة مقابل 30 بالمئة قبل أسبوع.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:53 | 2024-09-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:44 | 2024-09-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:26 | 2024-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2024-09-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:01 | 2024-09-16 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
07:04 | 2024-09-17
06:05 | 2024-09-17
05:19 | 2024-09-17
02:09 | 2024-09-17
01:26 | 2024-09-17
00:06 | 2024-09-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24