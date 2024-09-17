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إقتصاد
الدولار قرب أدنى مستوياته هذا العام مع توقعات خفض الفائدة
Lebanon 24
17-09-2024
|
04:04
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اقترب الدولار، الثلاثاء، من أدنى مستوى له هذا العام عشية البدء المتوقع لدورة التيسير النقدي في الولايات المتحدة والتي يراهن المتعاملون في الأسواق على أنها قد تبدأ بخفض كبير لأسعار الفائدة.
وحوم اليورو حول 1.1123 دولار في التعاملات الآسيوية ليظل قريبا من أعلى مستوى له خلال العام عند 1.1201 دولار.
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وارتفع الين إلى مستوى 140 مقابل الدولار في تعاملات ضعيفة بسبب عطلة أمس الاثنين، ثم تراجع إلى 140.77 مع عودة المتعاملين للعمل في طوكيو.
ووفقا لخدمة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، ارتفعت العقود الآجلة لصناديق مجلس الاحتياطي الفيدرالي لتزيد احتمالات خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى 67 بالمئة مقابل 30 بالمئة قبل أسبوع.
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