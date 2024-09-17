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إقتصاد

مرسيدس تُعاني في الصين

Lebanon 24
17-09-2024 | 05:19
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 استحوذت شركة "بي واي دي" (BYD) الصينية لصناعة السيارات على كامل المشروع المشترك الذي كانت تديره في الصين مع شركة "مرسيدس-بنز غروب"، وذلك في ظل تراجع عدد متزايد من شركات السيارات الأجنبية عن الاستثمار في أكبر سوق للسيارات على مستوى العالم.
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واستحوذت "بي واي دي" على نسبة الـ10% المتبقية من الأسهم التي لم تكن تملكها في الشركة التي تأسست لتسويق العلامة التجارية الفاخرة للسيارات الكهربائية "دينزا" (Denza)، وذلك وفق بيان صدر مساء أمس دون ذكر قيمة الصفقة.
 
ورفض ممثلو "مرسيدس-بنز" في الصين التعليق على الموضوع. (بلومبرغ)
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