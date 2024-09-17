مرسيدس تُعاني في الصين

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استحوذت شركة "بي واي دي" (BYD) الصينية لصناعة السيارات على كامل المشروع المشترك الذي كانت تديره في الصين مع شركة "مرسيدس-بنز غروب"، وذلك في ظل تراجع عدد متزايد من شركات السيارات الأجنبية عن الاستثمار في أكبر سوق للسيارات على مستوى العالم.واستحوذت "بي واي دي" على نسبة الـ10% المتبقية من الأسهم التي لم تكن تملكها في الشركة التي تأسست لتسويق العلامة التجارية الفاخرة للسيارات الكهربائية "دينزا" (Denza)، وذلك وفق بيان صدر مساء أمس دون ذكر قيمة الصفقة.