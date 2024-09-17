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إقتصاد

مبيعات التجزئة الأميركية ترتفع

Lebanon 24
17-09-2024 | 09:23
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ارتفعت مبيعات التجزئة الأميركية بشكل غير متوقع في آب، مما يشير إلى أن الاقتصاد لا يزال في وضع قوي خلال معظم الربع الثالث.

وقال مكتب الإحصاء التابع لوزارة الخارجية، الثلاثاء، إن مبيعات التجزئة زادت 0.1% الشهر الماضي بعد قراءة معدلة بالزيادة بنسبة 1.1% في تموز.
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وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا هبوط مبيعات التجزئة، وهي في الغالب سلع وليست معدلة في ضوء التضخم، 0.2% بعد ارتفاع واحد بالمئة في تموز. وتراوحت التقديرات بين خفض 0.6% وزيادة 0.6%. (سكاي نيوز عربية)
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