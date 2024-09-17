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إقتصاد

دولة عربية في الصدارة.. إلى أين يتّجه أصحاب الملايين؟

Lebanon 24
17-09-2024 | 09:42
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توقع خبراء شركة "هنلي آند بارتنرز" أن تستقطب الإمارات خلال العام الجاري 2024 أكبر عدد من أصحاب الثروات.

ويجري الحديث عمن تزيد ثرواتهم التي يمكن استثمارها عن مليون دولار.

بالمقابل، ستتصدر الصين قائمة أكثر الدول التي يهاجر منها الأثرياء على مستوى العالم، إذ يتوقع أن تفقد هذا العام 15.2 ألف شخص.
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وفي ما يلي أكثر الدول استقبالا لأصحاب الملايين في 2024 بناء على تقديرات شركة "هنلي آند بارتنرز":

الإمارات: 6700 شخصا
 
الولايات المتحدة: 3800 شخصا
 
سنغافورة: 3500 شخصا
 
كندا: 3200 شخصا
 
أستراليا: 2500 شخصا (روسيا اليوم)
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