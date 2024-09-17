دولة عربية في الصدارة.. إلى أين يتّجه أصحاب الملايين؟

Advertisement

توقع خبراء شركة "هنلي آند بارتنرز" أن تستقطب الإمارات خلال العام الجاري 2024 أكبر عدد من أصحاب الثروات.ويجري الحديث عمن تزيد ثرواتهم التي يمكن استثمارها عن مليون دولار.بالمقابل، ستتصدر الصين قائمة أكثر الدول التي يهاجر منها الأثرياء على مستوى العالم، إذ يتوقع أن تفقد هذا العام 15.2 ألف شخص.وفي ما يلي أكثر الدول استقبالا لأصحاب الملايين في 2024 بناء على تقديرات شركة "هنلي آند بارتنرز":الإمارات: 6700 شخصا