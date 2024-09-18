بن سلمان: البطالة سجلت أدنى مستوى تاريخي لها في عام 2024

أشار ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اليوم الأربعاء، إلى أنّه "نؤكد أهمية مجلس الشورى في الارتقاء بدور مؤسسات الدولة".



وأضاف بن سلمان: "طعنا خطوات ثابتة بتحقيق الارتقاء في مؤشرات التصنيفات الدولية والبطالة سجلت أدنى مستوى تاريخي لها في عام 2024".

Advertisement