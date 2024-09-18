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إقتصاد
بن سلمان: البطالة سجلت أدنى مستوى تاريخي لها في عام 2024
Lebanon 24
18-09-2024
|
11:46
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أشار ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اليوم الأربعاء، إلى أنّه "نؤكد أهمية مجلس الشورى في الارتقاء بدور مؤسسات الدولة".
وأضاف بن سلمان: "طعنا خطوات ثابتة بتحقيق الارتقاء في مؤشرات التصنيفات الدولية والبطالة سجلت أدنى مستوى تاريخي لها في عام 2024".
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