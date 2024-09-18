النفط يهبط

Advertisement

هبطت أسعار النفط، الأربعاء، وسط مخاوف تحيط باقتصاد الولايات المتحدة بعد إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بخفض أسعار الفائدة 50 نقطة أساس.فتراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم تشرين الثاني خمسة سنتات إلى 73.65 دولار للبرميل عند التسوية.كما انخفضت العقود الآجلة للخام الأميركي تسليم تشرين الاول 28 سنتا إلى 70.91 دولار للبرميل.وخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة 50 نقطة أساس، وهو انخفاض أكبر من التوقعات أثار مخاوف من أن البنك المركزي يرى تباطؤ في سوق العمل. (سكاي نيوز عربية)